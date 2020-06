Dalla Spagna – Il Barcellona fa saltare l’acquisto di Lautaro! L’attacco di Aguilar: “Operazione ridicola condotta come dei tifosi”

Una buonissima notizia per tutti i tifosi dell’Inter che arriva direttamente dalla Spagna. Se negli ultimi mesi ci eravamo abituati a prime pagine e titoli che davano praticamente per fatto il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona, secondo quanto riferito dal giornalista del Mundo Deportivo Francesc Aguilar, il club catalano starebbe per far saltare in aria l’operazione. Due motivi alla base di questa scelta: la resistenza dell’Inter che non si piega dinnanzi alle offerta al di sotto dei 90 milioni, ma soprattutto i problemi economici di blaugrana che con l’arrivo del Toro rischierebbero di innescare più di un cortocircuito, non solo nei conti societari ma anche all’interno dello spogliatoio. Il club, dopo aver decurtato del 70% gli stipendi dei giocatori nei mesi di attività, ha infatti chiesto un ulteriore riduzione per far fronte ai problemi finanziari causati dal coronavirus. E, un investimento da oltre 100 milioni per l’argentino in questa fase, non verrebbe visto bene per gran parte della squadra.

Questo il tweet del giornalista Aguilar: “Una persona vicina all’operazione Lautaro mi ha detto che il Barcellona ha sollevato dubbi sul fatto che Lautaro valga 90 milioni di euro come attualmente previsto dal mercato. La cosa ridicola dell’operazione Lautaro per il Barcellona è che per mesi hanno trattato con lui e con il calciatore e adesso possono bloccare tutto. Operano come autentici tifosi. Il trasferimento di Lautaro inizia a farsi complicato, non solo per la posizione dell’Inter inflessibile sulla richiesta dei 90 milioni, ma anche perché Bartomeu e Grau non possono permettersi il suo ingaggio nel momento in cui dall’altra parte chiedono ai calciatori di ridursi ulteriormente lo stipendio. La cosa peggiore è che era stato raggiunto un accordo con Lautaro e se dovessero frenare adesso, l’argentino la prenderebbe molto male. Tornare a negoziare dopo luglio sarà complicato. Il problema del Barcellona è che non ha un euro nelle sue casse e non può acquistare nessuno”.

