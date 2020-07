Dalla Spagna – Barcellona, Xavi fa piazza pulita: Lautaro e Brozovic tra i sui obiettivi

Potrebbe arrivare prima del previsto il grande ritorno di Xavi al Barcellona. Dopo aver lasciato il club nel 2015, l’ex centrocampista spagnolo arriverebbe nei panni di allenatore per rimpiazzare Quique Setién, In seguito alla bufera mediatica degli ultimi giorni, infatti, l’attuale tecnico blaugrana potrebbe essere licenziato insieme al suo staff già al termine dell’attuale stagione. L’ex calciatore e bandiera catalana, il cui ritorno era inizialmente previsto per l’estate 2021, potrebbe dunque bruciare le tappe.

Xavi, secondo quanto riportato da Defensa Central, vorrebbe avere ampio margine di manovra sul mercato per fare piazza pulita all’interno della rosa. Specialmente in entrata, poi, avrebbe già chiesto almeno cinque acquisti per rinforzare la squadra: Laporte, Brozovic, De Bruyne, Lautaro e Neymar. Insomma, obiettivi di mercato non proprio alla portata delle disponibilità economiche del club, se consideriamo che negli ultimi giorni anche la pista Lautaro Martinez – che sembrava la più calda – si è decisamente raffreddata.

