Di Marzio: “Icardi? Contatti positivi tra Inter e PSG. Entro domenica l’accordo sul riscatto”

Siamo davvero alla volata finale per l’addio di Mauro Icardi: ancora questione di pochi dettagli e l’attaccante argentino sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. L’ex capitano nerazzurro lascerà definitivamente alle spalle la lunga storia che lo ha legato all’Inter, una relazione fatta di momenti esaltanti, ma anche di tanta tensione, soprattutto nell’ultimo anno quando la spaccatura ad oggi piena di misteri all’interno dello spogliatoio ha messo la parola fine alla sua avventura interista.

Dopo una buonissima annata in prestito con il Paris Saint Germain, il Leonardo ha deciso di optare per il riscatto inizialmente concordato a 70 milioni. Dopo una prima offerta da 50 milioni più bonus ritenuta fin troppo insoddisfacente da parte dell’Inter, l’intesa dovrebbe essere trovata sui 60 milioni di euro. Questa la conferma di Gianluca Di Marzio: “Novità per Icardi? Si sta negoziando in maniera positiva tra le parti e credo che entro domenica un accordo sulla cifra per riscattarlo da parte del PSG verrà trovato”.

