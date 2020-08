IN DIRETTA ALLE 19.00 – Passioneinter.com come ogni pomeriggio in diretta dalle ore 19.00 sulle proprie piattaforme social per rispondere alle vostre domande su temi caldi di casa Inter. Tanti i temi all’ordine del giorno, fra cui le ultime sul calciomercato e tutto ciò che c’è da sapere sullo sfogo post Atalanta-Inter di Antonio Conte.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<