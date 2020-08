Eto’o: “Messi via? Il Barcellona dovrà cambiare nome. Spero concluda lì la sua carriera”

Le ultime indiscrezioni di mercato che vogliono Lionel Messi lontano dal Barcellona hanno fatto molto rumore. L’Inter – in tal caso – proverebbe a piazzare il colpo del secolo portando il fenomeno argentino a Milano, ma è sicuramente un’operazione difficile.

Sulle notizie ha commentato ai microfoni di Sportia l’ex compagno di Messi e campione d’Europa con l’Inter Samuel Eto’o: “Messi è il Barcellona, se mai dovesse andare via penso che il club dovrebbe cambiare nome. Per me è come un figlio, bisogna fare di tutto affinché resti lì per chiudere la sua carriera. Chi prende le decisioni spero lo faccia nell’interesse del Barcellona”.

