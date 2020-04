Fabrizio Romano: “Inter? Giroud la priorità. Sepe solo un’idea, Messi resta al Barcellona. Su de Vrij-Raiola…”

Ci sono diverse situazioni di mercato che riguardano l’Inter rimaste senza risoluzione nella scorsa sessione di gennaio, nonostante i numerosi tentativi da parte della società. L’impressione è che l’opportunità di acquistare subito Christian Eriksen dal Tottenham, abbia risucchiato tutte le energie del club nerazzurro. Olivier Giroud, ad esempio, era un nome molto caldo in orbita Inter, come lo stesso Matteo Darmian dal Parma. Entrambi i discorsi, però, erano stati momentaneamente stoppati per poter essere ripresi eventualmente nel corso della finestra estiva. Su queste e tante altre trattative nerazzurre, ha fatto il punto Fabrizio Romano in diretta Instagram su calciomercato.com:

Mertens rinnova con il Napoli?

“Dopo l’incontro delle scorse settimane si è preso ancora qualche settimana prima di arrivare alle firme. Il Napoli al momento non ha garanzie, nonostante ci fosse stata un’intesa verbale in quell’occasione”.

In uno scambio diretto Juventus Inter, quali contropartite potrebbe offrire la Juve per Icardi?

“Ad oggi è uno scenario che sarebbe solo ipotizzabile. Quindi nomi fantasiosi che servono a poco, vedremo se la Juve sceglierà davvero di andare su Icardi ‘risolvendo’ un problema all’Inter o meno, e a quali condizioni”.

Origi è un nome valutato come vice Lukaku?

“Al momento no, la priorità è Giroud”.

Darmian è ancora un nome possibile per l’Inter?

“Non va escluso a livello di opportunità”.

Musso, Sepe, Radu: chi è il più vicino a diventare il secondo portiere dell’Inter?

“Radu, perché già di proprietà. Musso dovrebbe accettare un percorso diverso, Sepe ad oggi è solo un’idea”.

La verità su Kumbulla e Vertorghen…….sono già dell’Inter?

“Nessuno dei due è già dell’Inter”.

Nonostante le smentite di Leo, messi potrebbe andare all’Inter?

“No, rimane al Barcellona”.

È vero che il nuovo procuratore di de vrij è raiola? Ipotesi cessione o rinnova?

“L’Inter ha tutta l’intenzione di tenere de Vrij. Sì, c’è Mino Raiola nella gestione del difensore olandese”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!