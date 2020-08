GdS – Inter e Brescia hanno raggiunto l’intesa per Tonali: le cifre dell’affare

A nulla è servito il tentativo in extremis del Milan: Sandro Tonali è infatti un promesso sposo dell’Inter. Per sbloccare la trattativa con il Brescia si aspettava solamente il chiarimento del club nerazzurro con Antonio Conte, arrivato per fortuna nel tardo pomeriggio di ieri con l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito del club. Adesso il tecnico leccese potrà finalmente iniziare a programmare la nuova stagione, con una formazione che con ogni probabilità potrà contare dal mercato sul classe 2000.

Stando a quanto riferito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Inter e Brescia hanno giù raggiunto l’intesa per Sandro Tonali. Un affare complessivo da 35 milioni di euro, da chiudere probabilmente in prestito oneroso con obbligo di riscatto. E’ spuntata anche la possibilità di dilazionare il pagamento complessivo in più anni, in modo da non gravare particolarmente su un singolo esercizio finanziario.

