GdS – Il restyling dell’Inter per lo scudetto: Conte punta i big per non sbagliare

Se in molti stanno nutrendo più di un dubbio per la strategia di mercato dell’Inter di puntare sui big di una certa esperienza, preferendoli stavolta anche a giovani prospetti come Sandro Tonali, Antonio Conte sembra invece essere convintissimo e tira dritto per la sua squadra. Il tecnico leccese vuole ritrovarsi tra le mani una squadra pronta a vincere il prima possibile, puntando dunque su calciatori che già ritiene affidabili e che nel corso della propria carriera ha avuto modo di allenare.

Il restyling dell’Inter passa così dalle sue idee, da calciatori come N’Golo Kanté ed Arturo Vidal che in campo interpretano meglio di chiunque altro il suo calcio. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, per il centrocampista cileno il club nerazzurro resta in attesa della rescissione con il Barcellona, prima di sferrare l’assalto definitivo al calciatore. Anche se le parole pronunciate da ieri dallo stesso Vidal in ottica Juventus (“Pirlo? Se lui o il club mi chiamassero, sarei felice…”) non avranno fatto piacere ai tifosi.

Sul francese di proprietà del Chelsea, invece, i discorsi si complicano leggermente. Per arrivare a Kanté sarà infatti dispensabile fare prima un sacrificio e vendere un calciatore top tra Brozovic e Skriniar per far cassa. Una volta incassato il bottino, l’Inter potrà bussare alla porta del club londinese ed iniziare a trattare sul serio. Qualora Conte riuscisse a raggiungere entrambi gli obiettivi, si ritroverebbe così tra le mani un centrocampo che, con l’inserimento di Barella, sarebbe completo sotto tutti i punti di vista. Un mix di muscoli, carisma, dinamismo e aggressività, con qualità e inserimenti negli ultimi metri.

