GdS – Lazaro out, Moses in: la strategia dell’Inter è chiara. Le formule e le cifre degli affari

Lazaro out, Victor Moses in. La strategia dell’Inter, dopo il salto della trattativa con la Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola, è chiara con Marotta pronto a chiudere la’affare per l’esterno del Fenerbahce già allenato da Conte nella sua esperienza sulla panchina dei Blues.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si aspetta l’ok del club turco per liberarlo visto che il sì del Chelsea al prestito è già arrivato. Per completare il puzzle sarà necessaria la partenza di Valentino Lazaro direzione Newcastle: il suo agente, Max Hagmayr, ieri ha incontrato in Inghilterra la dirigenza del club bianconero per discutere i termini economici del contratto del suo assistito. La formula è quella del prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20, cifra che permetterebbe all’Inter di evitare una minusvalenza in estate.

