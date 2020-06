GdS – Tonali, la Juventus si tira fuori. L’Inter lo preferisce a Chiesa: è solo questione di tempo

Sono giorni davvero importanti per l’Inter sul fronte Sandro Tonali. L’apertura del presidente Massimo Cellino di questa mattina (QUI LE SUE PAROLE) lascia davvero ben sperare circa un futuro nerazzurro per il centrocampista classe 2000. Secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la Juventus si sarebbe infatti tirata fuori dalla corsa per il talento del Brescia, visto che per il centrocampo Maurizio Sarri ha posto il nome di Jorginho come obiettivo numero uno su cui intervenire.

Così, i bianconeri spianano difatti la strada all’Inter per l’affondo su Tonali. Il centrocampista italiano è considerato prioritario rispetto ad un altro profilo che piace, seppur in un ruolo diverso, come Federico Chiesa. Cellino, per la cessione del ragazzo, chiede sui 50 milioni di euro, ma la strategia di Beppe Marotta potrebbe ripercorrere quella della scorsa estate che convinse Giulini a cedere Barella, con l’inserimento di Sebastiano Esposito nell’operazione e tanti bonus facilmente raggiungibili.

