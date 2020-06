Mercato – Godin, è già arrivato il momento dei saluti? Il Lione attende alla finestra

Il futuro di Diego Godin potrebbe essere lontano dall’Inter. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dall’Atletico Madrid, il difensore uruguagio ha deluso le tante aspettative su di lui, non riuscendo a dare le giuste garanzie. Conte più volte gli ha preferito il giovane Bastoni, e adesso i dubbi sul futuro sono tanti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, per il capitano dell’Uruguay potrebbe essere veramente arrivato il momento dei saluti dopo solo una stagione. Su di lui c’è il Lione, che gli garantirebbe un posto da titolare. L’Inter è anche disposta a liberarlo gratis per sgravarsi del pesante ingaggio da 5 milioni annui, considerato troppo elevato però dal club francese. Per questo motivo Godin per andare al Lione dovrebbe decidere di abbassare le pretese sull’ingaggio, o decidere di restare a Milano almeno un altro anno per provare a rilanciarsi.

