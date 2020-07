Guardiola furioso in conferenza: “Noi pieni di soldi? Sì, ma non ci hanno fatto comprare Sanchez”

Si è instaurato un clima di polemiche in Premier League in seguito alla revoca da parte del Tas della squalifica biennale che era stata comminata al Manchester City per quanto riguarda le coppe europee. Senza mezzi termini, sia Jurgen Klopp che José Mourinho si sono pubblicamente ribellati contro quest’ultimo provvedimento, scatenando immediatamente l’ira di Pep Guardiola che nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bournemouth ha raccontato la sua verità.

Queste le sue parole con alcuni retroscena di mercato che si incrociano con Alexis Sanchez: “Abbiamo tanti soldi e vogliamo rinforzarci, ma volevamo Alexis Sanchez e non ce lo siamo potuti permettere. Volevamo Harry Maguire e non abbiamo potuto pagarlo. Non abbiamo potuto pagare quello che ha pagato il Manchester United. Sì, abbiamo tanti soldi, ma lo hanno anche gli altri”.

