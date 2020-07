Il CorSera si sbilancia: “Inter, Messi è un sogno possibile!”

“Leo Messi e l’Inter, un matrimonio difficilissimo, nel calcio però di impossibile non c’è nulla”. Esordisce così questa mattina il Corriere della Sera, in merito alla suggestione di mercato degli ultimi giorni che vedrebbe l’Inter tentata dal colpo Messi. Secondo il noto quotidiano milanese, l’investimento complessivo comporterebbe però ai nerazzurri una spesa di circa 500 milioni. 260 per quanto riguarda l’ingaggio, visto che – ipotizzando un quadriennale – per ogni stagione bisognerebbe tenere in conto una spesa da 65 milioni lordi, a fronte dei 50 netti attualmente percepiti al Barcellona.

Messi, giunto all’ultimo anno di contratto, si sarebbe potuto liberare a costo zero dal Barcellona fino al 31 maggio. Trascorsa quella data, invece, per strappargli la maglia blaugrana di dosso serviranno almeno 150 milioni di euro. Sommati ai 260 dello stipendio, considerando altri bonus e commissioni varie, il costo complessivo arriverebbe davvero a quasi mezzo miliardo di euro. Secondo il Corriere della Sera, tra le note frizioni con il Barcellona e la forza economica del gruppo Suning, sognare Messi in casa Inter è davvero possibile.

