Inter, capitolo portieri: Padelli rinnova e scala come terzo. Berni dice addio

Cambia la gerarchia dei portieri in casa Inter. In vista della prossima stagione, infatti, il terzetto di estremi difensori non sarà più composto da Samir Handanovic, Daniele Padelli e Tommaso Berni. Quest’ultimo, secondo Tuttosport, lascerà la squadra a parametro zero dopo ben sei anni di militanza come terzo portiere. Al suo posto scalerà proprio Padelli, il cui rinnovo non è attualmente una priorità ma resta molto probabile. Non più da vice-Handanovic, quindi, bensì da terzo.

Alle spalle dello sloveno infatti, che rimarrà ancora il titolare indiscusso, farà ritorno a casa base il giovane Ionut Radu, a seguito di un’ottima prima parte di stagione al Genoa e di una seconda più complicata al Parma. L’Inter però non ha mai dubitato delle sue qualità ed è pronto a renderlo il vice di capitan Handanovic.

