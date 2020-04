TS – Inter, c’è la valutazione del Chelsea per Emerson Palmieri. Ma dipende anche da Telles

Voluto fortemente da Roberto Mancini nel corso della sua seconda parentesi sulla panchina dell’Inter, Alex Telles era stato ampiamente sottovalutato dalle parti di Appiano Gentile. C’è da dire che il terzino brasiliano era pure capitato in un’annata particolarmente storta e, a parte la sua abilità con il mancino mostrata solamente a sprazzi, aveva fatto davvero poco per meritarsi il riscatto a titolo definitivo da parte del club nerazzurro.

Prelevato successivamente dal Porto, il terzino sinistro si è consacrato come tra i migliori al mondo. Su di lui, da oltre un anno, c’è forte l’interesse di Chelsea e Juventus. Come spiegato da Tuttosport, qualora dovessero cedere Alex Sandro e virare sull’ex Galatasaray, i bianconeri si tirerebbero fuori dalla corsa ad Emerson Palmieri. Sin dai tempo di Luciano Spalletti a Milano, l’ex difensore della Roma è seguito dall’Inter, pronta all’assalto decisivo la prossima estate. Secondo il quotidiano torinese, per via della scadenza del contratto nel 2022, i Blues valuta il terzino italo-brasiliano per meno di 20 milioni di euro.

