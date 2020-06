CdS – Inter, Gabriel Jesus è la terza via per l’attacco: può rompere con Guardiola

Partiamo da una premessa: l’ottimismo di Beppe Marotta comunicato a tutti i tifosi interisti nelle parole del pre-partita di Inter-Sampdoria in merito al futuro di Lautaro Martinez, fa ben sperare ad una permanenza dell’argentino per la prossima stagione. Ma si sa, le vie del calciomercato sono infinite e dare per scontata qualsiasi mossa o scenario sarebbe un grossissimo errore. Proprio per questa ragione, dalle parti di viale della Liberazione due conti in caso di cessione del Toro se li stanno comunque facendo, sondando qua e là possibili alternative per l’attacco da incastrare a Romelu Lukaku.

Come anticipato qualche giorno fa e confermato questa mattina nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre ai già noti Andrea Belotti e Pierre-Emerick Aubameyang, l’Inter sta monitorando costantemente i rapporti tra Gabriel Jesus e il Manchester City. Il centravanti brasiliano potrebbe presto rompere con Guardiola e spingere sul pedale della cessione nel caso in cui dovesse essere confermata la squalifica di due anni che impedirebbe ai citizen di partecipare alle prossime edizioni della Champions League.

Il tecnico spagnolo, in virtù dei rapporti non proprio idilliaci con il brasiliano prelevato dal Palmeiras e soffiato proprio all’Inter nel gennaio 2017 per un investimento da 30 milioni di euro, non considera assolutamente incedibile Gabriel Jesus. Non parliamo ancora di un calciatore ufficialmente in vendita, ma va detto che teoricamente con una proposta adeguata al valore del ragazzo – circa 70 milioni di euro – strapparlo al Manchester City non sarebbe un’impresa affatto complicata. L’agente del brasiliano, difatti, avrebbe già sondato il terreno sia con i nerazzurri ma anche con la Juventus per capire le possibilità di un approdo in Italia per il prossimo anno.

