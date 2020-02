Inter, in attacco si punta ad un terzo top: Mertens e Giroud i preferiti. La situazione

La stagione è ancora nel pieno dello sviluppo, ma la dirigenza dell’Inter sta già iniziando a programmare il mercato estivo. Posto che la situazione legata a Lautaro Martinez è ancora da sbrogliare, con l’addio verso il Barcellona possibile ma affatto definito, la società sta valutando anche l’acquisto di un ‘terzo top player’ da considerare come il 12esimo uomo. I nomi presi in considerazione, scrive Tuttosport, sono soprattutto due: Dries Mertens e Olivier Giroud.

Il centravanti del Napoli è alla ricerca di un accordo per il rinnovo di contratto con De Laurentiis, anche se la soluzione sembra tutt’altro che semplice da definire. Su di lui c’è da registrare anche l’interesse del Monaco, pronto ad offrire un biennale da 10 milioni totali. Discorso diverso, invece, quello legato al gigante francese. Il Chelsea, già a gennaio, sembrava rassegnato a doverlo perdere, ma alla fine né Inter né Lazio hanno affondato il colpo. Le sue quotazioni sono ora in ribasso, ma non è comunque da escludere la possibilità di addio in estate.

