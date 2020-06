CdS – Inter, dal 7 luglio contatti con l’entourage di Lautaro per il rinnovo: i dettagli

Piero Ausilio e Beppe Marotta sono stati piuttosto chiari e finalmente anche il Barcellona sembra aver capito. Per strappare all’Inter Lautaro Martinez servirà necessariamente il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro durante la prima settimana di luglio. Scaduto il termine della validità, andare a trattare con i nerazzurri nel resto della sessione di mercato sarà ancor più complicato, visto che a quel punto i blaugrana non potranno aggrapparsi ad alcuna clausola per l’attaccante argentino.

Stando a quanto riferito sulle pagine del Corriere dello Sport nell’edizione odierna, dal 7 luglio in avanti – qualora il Barcellona dovesse alzare bandiera bianca una volta per tutte – l’Inter fisserà un primo appuntamento con gli agenti di Lautaro Martinez per intraprendere il discorso rinnovo del contratto. Marotta partirà da un’offerta pari a 5 milioni di euro netti più bonus, che con gli anni potrà però salire a 6. Una proposta chiaramente più bassa rispetto ai 10 milioni offerti dai catalani, ma che in confronto all’attuale contratto richiederebbe un notevole sacrificio economico da parte del club interista.

