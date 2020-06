TS – Inter, l’affare Vidal è questione di dialettica interna: il confronto tra Conte e la dirigenza

Dopo due anni dai primi accostamenti, si può affermare che Arturo Vidal non è affatto un banale obiettivo di mercato in casa Inter. Il suo nome è tornato di moda soprattutto con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, che considera il centrocampista cileno un suo vecchio pupillo. Lo stesso calciatore di proprietà del Barcellona, in un’intervista rilasciata pochi giorni fa, aveva ammesso di aver conservato un ottimo rapporto con il tecnico e di essere eventualmente a sua disposizione in futuro.

Tra i vertici nerazzurri, però, è maturata l’idea secondo cui sarebbe meglio puntare su una risorsa interna come Radja Nainggolan – di ritorno dal prestito al Cagliari – nel ruolo di cursore di centrocampo, piuttosto che andare ad inseguire ancora una volta Vidal. Conte, invece, spinge più per avere il cileno e secondo Tuttosport lo considera ancora più importante dell’arrivo di Sandro Tonali. Steven Zhang, però, si fida del proprio allenatore ed è soddisfatto per quanto visto fino a questo momento. Se Conte dovesse chiudere bene la stagione, Vidal sarebbe il regalo del presidente per il primo anniversario (già superato) del tecnico sulla panchina nerazzurra.

