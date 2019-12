Inter, Vidal ha detto ‘sì’. Per convincere il Barcellona Sensi, Skriniar o Lautaro?

L’Inter ha il ‘sì’ di Re Artù. Dopo settimane di trattative, infatti, Arturo Vidal sembra essersi convinto a tornare in Italia, alla corte di quell’Antonio Conte che lo lanciò nel calcio che conta. Ora, però, urge convincere il Barcellona: e non sarà facile, perché le pretese dei blaugrana sono alte.

L’Inter, per ora, è ferma ad un’offerta che, tra prestito e riscatto, ammonta a circa 12 milioni di euro. La società, scrive La Gazzetta dello Sport, si è detta disposta ad alzarla, a patto però che il riscatto non diventi obbligatorio. Il Barcellona, di tutta risposta, ha chiesto come punto fermo una sorta di corsia preferenziale per il possibile acquisto futuro di uno tra Sensi, Skriniar e Lautaro Martinez. L’Inter accetterà questo “sacrificio”?

