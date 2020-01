Jorge Jesus: “Gabigol? Ho tanta fiducia in lui. Parleremo nei prossimi giorni”

Nonostante l’accordo tra Inter e Flamengo per il passaggio a titolo definitivo di Gabigol in maglia rubronegra sia in dirittura d’arrivo, manca ancora qualche piccolo dettaglio prima che l’affare possa finalmente andare in porto. Nel frattempo, nelle parole rimbalzate sul portale brasiliano Lance!, il tecnico Jorge Jesus – importantissimo punto di riferimento per il centravanti brasiliano – ha raccontato che nei prossimi giorni avrà un colloquio diretto con il ragazzo e di essere fiducioso di riaverlo a disposizione per la nuova stagione.

Queste le parole rilasciate dall’allenatore del Flamengo: “Al mio arrivo in Brasile avrò l’opportunità di parlare con Gabigol. Ho molta fiducia in lui e nutro un affetto molto speciale, come per tutti i calciatori. Gli parlerò sicuramente”.

