CdS – La Juventus piomba su Pinamonti! Primi contatti con Raiola

Continua ad intrecciarsi il mercato di Inter e Juventus. Stavolta, a dividere i due club rivali, è un profilo giovane e di prospettiva, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e ceduto a titolo definitivo lo scorso anno al Genoa. Si tratta di Andrea Pinamonti, andato tra l’altro a segno nell’ultimo turno contro il Brescia, sul quale lo scorso anno l’ad Beppe Marotta aveva comunque conservato un gentleman agreement per ricomprarlo nell’estate 2021 per una ventina di milioni.

L’Inter, però, ad un anno di distanza sembrerebbe avere altre priorità. Per questo motivo, secondo quanto scritto sulle pagine del Corriere dello Sport, si starebbe inserendo anche la Juventus. Il club bianconero ha già in piedi altre operazioni con la società di Preziosi, da Perin a Favilli attualmente in prestito al Grifone. Trovare un accordo, pertanto, non dovrebbe essere così complicato. L’agente Raiola, nel frattempo, sta già lavorando perché presto i contatti tra Juventus e Genoa entreranno nel vivo.

