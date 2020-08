La Nazione – Fiorentina, il ds Pradè chiede il rinnovo dei prestiti di Biraghi e Dalbert

Per la prossima sessione di mercato, l’Inter dovrà vestire i panni dell’Azzeccagarbugli. Tante sono infatti le situazioni che il club nerazzurro dovrà sbolognare, una su tutte: i prestiti. Tra i vari giocatori in prestito su cui l’Inter dovrà prendere una decisione c’è sicuramente Cristiano Biraghi.

Il terzino in prestito dalla Fiorentina, infatti, potrebbe essere una preziosa freccia in più nell’arco di Conte, soprattutto in ottica Champions. Nello scambio che ha portato l’esterno 27enne sotto la Madonnina, sulle sponde dell’Arno è approdato Dalbert, che ben ha fatto in maglia viola.

Ecco dunque che il club toscano e quello meneghino intendono procedere con il rinnovo dei prestiti. Stando a quanto riportato da La Nazione, il diesse Daniele Pradè procederà con la “richiesta di rinnovo delle stesse condizioni”, con la promessa poi di riparlarne al termine della prossima stagione.

