La Nuova Sardegna – Idee chiare per Nainggolan: “Ha già dato all’Inter una condizione ben precisa”

“Che sarà della mia vita chi lo sa?”, cantavano i Ricchi e Poveri. E la stessa frase echeggia nelle orecchie di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, nella scorsa sessione di mercato, è tornato a vestire la tanto amata maglia del Cagliari, in prestito dall’Inter. Una decisione di cuore, certo, ma anche obbligata, giacché nei piani di Antonio Conte spazio per il Ninja non ce n’era. Ora però le cose sono cambiate. O meglio, potrebbero cambiare.

Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, il futuro dell’ex Roma potrebbe presto delinearsi. Un futuro che al momento ha due sbocchi. Da una parte c’è la voglia del Cagliari di tenerlo un altro, ultimo anno; dall’altra parte della medaglia c’è però la volontà di Conte. Qualora il tecnico nerazzurro decidesse di trovare una casella occupabile da Radja, quest’ultimo farà infatti ritorno a San Siro. In caso contrario, invece, Nainggolan avrebbe già fatto sapere all’Inter di non voler tornare per poi essere utilizzato come pedina di scambio.

