Lampard: “Rispetto per Giroud, è giusto che vada via. Non trattengo nessuno contro la sua volontà”

In attesa di capire gli sviluppi tra Inter e Napoli per la cessione di Matteo Politano con il possibile inserimento di Fernando Llorente all’interno dell’operazione, da Londra Olivier Giroud continua ad essere spettatore particolarmente interessato. In virtù dell’accordo già raggiunto tra Inter e Chelsea, qualora lo spagnolo non dovesse andare in nerazzurro, allora con la cessione di Politano l’Inter automaticamente sbloccherebbe in entrata il centravanti francese. L’ennesimo indizio della partenza di Giroud, come riportato da Metro, a ridosso del match con l’Arsenal lo aveva dato Lampard in conferenza stampa.

Questa la sua ammissione: “Abraham ha giocato tante partite perché ha fatto veramente bene. Per questo motivo non ci sono state molte opportunità per Giroud. Ora siamo a gennaio e valutiamo il suo futuro, come ho detto nelle ultime settimane. Se è sua intenzione, è giusto che vada a giocare in un altro club, non voglio trattenere qualcuno che abbia intenzione di partire”.

