L’Equipe – Giroud, ecco un’altra pretendente: Steven Gerrard lo chiama, ma l’Inter è in vantaggio

Tra le tante pretendenti francesi ed europee che stanno facendo la fila per provare a strappare Olivier Giroud al Chelsea in queste ore se n’è aggiunta un’altra. Secondo quanto scrive il quotidiano francese L’Equipe, infatti, anche il Rangers di Glasgow avrebbe preso informazioni in merito alla possibilità di portare il francese in Scozia. Steven Gerrard, tecnico della squadra, vorrebbe infatti sfruttare la voglia di mettere minuti nelle gambe del classe 1986, che non intende rischiare di perdere l’Europeo con la sua Francia.

È lo stesso quotidiano francese, però, a ritenere poco probabile che la scelta di Giroud ricada proprio sul club scozzese. Dinanzi a proposte di squadre del livello dell’Inter o di club francesi che gli permetterebbero il ritorno in patria, infatti, è probabile che il gigante del Chelsea dia precedenza a queste.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!