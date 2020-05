L’Inter non molla Werner: Lazaro l’aiuto per chiudere con il Lipsia

Il futuro di Timo Werner è sempre più in bilico. L’attaccante del Lipsia potrebbe lasciare la Bundesliga e molti top club europei monitorano la situazione con grande interesse: il talento classe 1996 è una vera e propria macchina da gol ed in estate potrà partire una vera e propria asta per accaparrarsi l’attaccante.

L’Inter – soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona – è in prima linea per il futuro di Werner, pronta a scagliare l’affondo decisivo. La carta giusta – come scrive Tuttosport – potrebbe essere Valentino Lazaro. Il Lipsia infatti potrà essere convinto se nell’operazione rientrasse l’esterno austriaco, ora in prestito al Newcastle.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!