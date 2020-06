Mercato – Aubameyang, l’Inter non è più sola: spunta il sondaggio della Juventus

C’è una nuova pretendente di mercato sul nome di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese, individuato dall’Inter nella rosa dei nomi su cui puntare nel caso in cui nei prossimi mesi dovesse arrivare un’offensiva decisiva del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, ha infatti attratto l’attenzione di un’altra italiana. Secondo quanto riferito dal portale francese Le10Sport, dunque, va registrato un sondaggio nei suoi confronti da parte della Juventus.

A fine stagione i bianconeri potrebbero privarsi di Gonzalo Higuain, dopo le voci sul suo possibile ritorno in Argentina circolate con una certa insistenza durante i mesi trascorsi in lockdown. Il Pipita, attualmente fuori per infortunio nell’attacco bianconero, verrebbe così rimpiazzato con un calciatore dalle caratteristiche diverse, ma dall’indubbio valore tecnico. L’Inter, che non ha mosso fin qui concretamente alcun passo, potrebbe decidere di non intervenire nel caso in cui Lautaro dovesse restare.

