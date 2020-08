Mercato – Dalbert-Biraghi, appuntamento dopo l’Europa League: Inter e Fiorentina d’accordo

Uno dei tanti nodi da sciogliere sul mercato in casa Inter è quello relativo allo scambio di prestiti con la Fiorentina tra Dalbert e Biraghi. I due sono stati autori di una stagione altalenante, con picchi positivi ma anche qualche inciampo. La volontà delle due società, stando a quanto trapelato nelle ultime settimane, sarebbe quella di confermare per un’altra stagione i due prestiti, per poi rivedersi al termine dell’anno prossimo per valutare il da farsi.

Stando a quanto trapelato da FirenzeViola.it, le dirigenze di Inter e Fiorentina hanno deciso di incontrarsi ad Europa League finita: in quel momento ci sarà modo di parlare e stabilire cosa fare in vista della prossima stagione con Dalbert e Biraghi.