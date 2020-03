TS – Inter, spesa in casa Fiorentina. Castrovilli scala posizioni, Marotta non molla Chiesa: Dalbert decisivo?

In attesa di capire quale sarà l’epilogo del campionato di Serie A, la dirigenza dell’Inter continua a lavorare in vista della prossima finestra estiva di calciomercato con un occhio di riguardo alla Fiorentina di Rocco Commisso.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo nome sulla lista per il centrocampo è quello di Gaetano Castrovilli, rivelazione di questa stagione in casa viola. Mezzala di qualità, capace di occupare più zone a centrocampo, piace praticamente a tutti, dai dirigenti a Conte. Possibile l’utilizzo del brasiliano Dalbert, rinato a Firenze, come contropartita tecnica dell’affare.

Rimane in piedi anche il discorso legato a Federico Chiesa che intriga da tempo Marotta e Ausilio. La concorrenza della Juventus rimane forte, la Fiorentina lo valuta 70 milioni di euro.

