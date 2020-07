Mercato – Inter-Cavani, una pretendente si tira fuori dalla corsa: c’è la nota ufficiale

Ancora un mese, giusto il tempo di affrontare la Champions League per cercare di arrivare il più avanti possibile, e le strade di Edinson Cavani e quelle del Paris Saint Germain si separeranno una volta per tutte. Il centravanti uruguagio, infatti, ha esteso il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno fino al termine della stagione, in modo da non dover rinunciare al grande sogno europeo che da diversi anni coltiva con il club parigino.

Del suo futuro, come ripetuto più volte, al momento si sa davvero poco. La certezza è che, dopo essere esploso in Italia con le maglie di Palermo e Napoli, il Matador tornerebbe volentieri in Serie A. Ad oggi, gli unici due club sul mercato che hanno mostrato interessamento senza però avviare vere e proprie trattative con l’entourage dell’attaccante, sono Inter e Roma. Il Benfica, altra società accostata al calciatore, ha invece smentito ufficialmente il possibile affare, arrivando anche al punto di pubblicare una nota sul proprio sito.

Questa la comunicazione del club portoghese su Cavani: “Il Benfica nega le varie false notizie portate dai media che pubblicizzano l’interesse della società acquisto di più giocatori, senza alcun fondamento. Tra questi, segnaliamo in particolare la notizia che riportava un presunto coinvolgimento diretto del presidente Luís Filipe Vieira nel processo di acquisizione del giocatore internazionale uruguaiano, Edinson Cavani. Questa notizia è totalmente falsa”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<