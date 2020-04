Inter, Chiesa è il tuo jolly! Marotta pronto a bruciare la sua ex Juve: Commisso apre ad una condizione

I destini di Lauataro Martinez e di Federico Chiesa sembrano essere intrecciati. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in caso di eventuale addio del Toro direzione Barcellona, Beppe Marotta dovrà consolare Conte con un giocatore che sappia contemporaneamente giocare a tutta fascia e all’occorrenza anche affiancare Lukaku in attacco.

L’identikit perfetto è quello di Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina di Commisso al centro dell’ennesimo Derby d’Italia sul mercato. Un affare da 60 milioni di euro, con Marotta pronto a battere in volata la sua ex Juventus. L’Inter potrebbe avere la meglio grazie alla liquidità economica dovuta proprio dall’eventuale partenza di Lautaro, ma anche dai riscatti di Icardi e Perisic ma servirà che il giocatore esca allo scoperto per lasciare Firenze.

