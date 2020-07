Chiodo fisso Conte: chiesti ancora Vidal e Dzeko, ecco la risposta della società

Dopo averli chiesti e non averli potuti abbracciare, a fronte delle recenti – ed evidenti – problematiche della rosa Antonio Conte è tornato a martellare la società con due precisi profili per il mercato. Si tratta di Arturo Vidal ed Edin Dzeko, ritenuti perfetti dal mister, per caratteristiche tecniche e mentali, per far fare il salto di qualità alla sua Inter. La società, quest’anno, cercherà di accontentarlo, anche se le situazioni legati ai due sono differenti.

Vidal – Per quanto riguarda il centrocampista cileno, mister Conte farebbe carte false da anni per averlo. L’esonero di Ernesto Valverde dal Barcellona, datato 13 gennaio, ha complicato la strada per portarlo a Milano a gennaio. Nella prossima sessione di mercato l’Inter riproverà ad acquistarlo, con la speranza che questa sia la volta buona.

Dzeko – Il possibile arrivo del gigante bosniaco, invece, è legato principalmente all’eventuale uscita di Lautaro Martinez. Antonio Conte gradirebbe averlo però a prescindere dal Toro, come spiega il Corriere dello Sport, anche perché rappresenterebbe un ottimo vice-Lukaku, per caratteristiche sia fisiche che tecniche. L’ostacolo principale, in questo senso, è però l’ingaggio, diventato da circa 5 milioni annui dopo l’ultimo rinnovo siglato con la Roma la scorsa estate.

