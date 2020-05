Icardi resta in stand-by: il Psg cerca lo sconto, l’Inter fissa le condizioni. Prossime settimane decisive

Le prossime settimane saranno decisive in casa Inter per il mercato in uscita. Su tutti c’è da vedere quale sarà il futuro di Mauro Icardi, fresco vincitore del campionato di Francia con il Paris Saint Germain. Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è destinata a sbloccarsi in un senso o nell’altro anche se non sarà facile incassare dal club francese i 70 milioni di euro, previsti dal riscatto pattuito la scorsa estate.

Il ds Leonardo cercherà di ottenere uno sconto puntando sul fatto che Maurito non è proprio il benvenuto a Milano. L’Inter però al momento non sembra propendere verso questo tipo di soluzione anche perché non va dimenticato che nel contratto di Icardi era inserita una clausola rescissoria pari a 110 milioni di euro, un milione in meno rispetto a quella di Lautaro Martinez.

Gli attriti con Spalletti e il club ha portato già ad una parziale svalutazione del cartellino, ecco perché anche una cessione a 70 milioni rappresenterebbe un’importante svalutazione in casa Inter. Prima di concedere un ulteriore sconto, l’Inter farà di tutto per restare su queste cifre.

