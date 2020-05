Mercato – Inter, il tempo stringe: sorpasso Liverpool per Werner

Restano solamente altre due settimane di tempo all’Inter per decidere se affondare o meno il colpo Timo Werner. Il club nerazzurro, però, difficilmente riuscirà ad avere un’idea più chiara di quello che sarà il futuro in maglia nerazzurra di Lautaro Martinez. Per questo motivo, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’attaccante tedesco sembra al momento più vicino a sbarcare in Premier League dinnanzi alla corte del Liverpool di Jürgen Klopp.

Gli inglesi si sono già detti disposti a pagare la clausola rescissoria esercitabile entro il 15 giugno da 50 milioni di euro. Dopo quattro anni in cui ha segnato a raffica con la maglia del Lipsia, Werner è dunque pronto al grande salto. L’Inter, che nei suoi confronti aveva mostrato più che un semplice interesse, purtroppo non potrà muoversi in questa fase, vincolata dal nodo Lautaro. L’irrigidimento forzato del club nerazzurro, permetterà così al Liverpool di avere la strada spianata per il tedesco.

