Inter su Tonali, l’ammissione di Marotta: “Ci piace ma c’è la fila su di lui”. E su Lautaro-Barcellona…

L’Inter è su Sandro Tonali. La conferma arriva dai piani alti, direttamente dall’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta che ai microfoni di Cittàceleste si è sbilanciato così sul gioiello classe 2000 del Brescia: “Il ragazzo è giovane e molto promettente. Su di lui c’è la fila, vedremo“.

Ma non è l’unica trattativa calda in casa Inter. A tenere banco è anche il futuro di Lautaro Martinez, oggetto dei desideri del Barcellona. Il dirigente nerazzurro però rallenta le voci di mercato: “E’ tutto fermo, al momento non ci sono novità”.

