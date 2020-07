SportMediaset annuncia: “Fonti vicine a Zhang sono sicure: Steven sta pensando davvero a Messi”

Solo un paio di giorni fa Antonio Conte – e non solo lui – lo aveva descritto come ‘fantacalcio’. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di SportMediaset, però, ora Leo Messi potrebbe diventare davvero un obiettivo dell’Inter. Il noto programma di Mediaset, infatti, afferma come fonti vicine alla proprietà cinese abbiano assicurato che la volontà di Steven Zhang sia quella di provarci davvero. Il pesantissimo ingaggio della Pulce (50 milioni di euro all’anno) non spaventerebbe Suning, convinta di poter complessivamente rientrare dell’eventuale investimento.

In questo senso, l’investimento immobiliare fatto pochi giorni fa dal padre di Messi, Jorge, potrebbe essere un ottimo assist per capire i margini della trattativa. Parallelamente, Javier Zanetti sarebbe l’incaricato a sondare il terreno con il suo connazionale, per capire se da parte di Leo ci potrebbe davvero essere la volontà di lasciare il Barcellona sul mercato. Messi o non Messi, questa vicenda testimonia comunque una cosa: l’Inter, per il futuro, pensa in grande.

