Allarme Gravina: “Sono molto preoccupato per la prossima stagione di Serie A: ecco perché”

Intervenuto ai microfoni di Rai GrParlamento durante il programma ‘La Politica nel Pallone’, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina lancia l’allarme in merito alla prossima stagione di Serie A. “La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato – afferma Gravina –. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d’emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato”.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<