L’Inter sogna la Leolandia: Suning ha scelto Messi per conquistare il mondo! I segreti di un colpo spaziale

Lionel Messi all’Inter, difficile ma non impossibile. Almeno secondo La Gazzetta dello Sport. Zhang si è realmente informato sul numero 10 del Barcellona, Suning ha le disponibilità economiche per piazzare quello che sarebbe a tutti gli effetti il colpo di mercato del secolo.

La condizione imprescindibile di tutto l’affare è che Messi decida di interrompere il suo rapporto con il Barcellona. Se questo avvenisse, Suning avrebbe il pieno diritto di iscriversi alla corsa. Un affare totale da 260 milioni di euro lordi, grazie al Decreto Crescita, in quattro anni, tenendo in considerazione uno stipendio da 50 milioni netti.

Il fatturato dell’Inter, che oggi dice 377 milioni plusvalenze escluse, è destinato a crescere con l’arrivo, nel 2021, di un nuovo main sponsor che sostituirà Pirelli, dal quale ricavare una cifra di 30 milioni a stagione.

La chiave, di un possibile investimento, è da ricercare in una proprietà come Suning che ha già iniettato nelle casse nerazzurre 700 milioni di euro. E altri 32 sono in arrivo, visto il contratto di sponsorizzazione del kit di allenamento appena rinnovato fino al 2022. Suning è alla ricerca di un main sponsor che canalizzi verso l’Inter un accordo simile ai top club: oggi Pirelli versa ai nerazzurri 12 milioni garantiti, Jeep alla Juve ne dà 42.

Messi rappresenta un brand di valore mondiale. Suning ha voglia di conquistare l’Europa ma tra i desideri del colosso cinese c’è anche l’approdo nel continente americano, in un secondo momento. La Pulce, scontato dirlo, sarebbe un acceleratore eccezionale di questo processo. Non vuol dire che l’affare si farà, certo: il pallino in questa partita ce l’ha Leo, tanto per esser chiari. Ma che Suning abbia tutte la carte in regola per sognare, su questo non c’è dubbio.

