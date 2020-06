Mercato – Inter, Vagiannidis ha firmato! E può restare a Milano almeno fino a gennaio

Dopo settimane di intenso lavoro di mediazione con il calciatore, l’Inter ha finalmente chiuso positivamente la trattativa con il giovane Georgios Vagiannidis. Il terzino destro di proprietà del Panathinaikos ha già firmato il nuovo contratto che lo legherà fino al 2024 al club nerazzurro. Confermata difatti l’anticipazione che ieri aveva lanciato la redazione di Passioneinter.com, sia per quanto riguarda il contratto quadriennale che per l’ingaggio da 300 mila euro che potrebbe raddoppiare al raggiungimento della decima presenza in prima squadra.

Nonostante il difensore classe 2001 fosse in scadenza il prossimo 30 giugno e verrà considerato a tutti gli effetti un parametro zero, al Panathinaikos verrà comunque riconosciuto un premio per la formazione del ragazzo pari a 400 mila euro. Una volta sbarcato a Milano, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, Vagiannidis potrebbe restare ad Appiano Gentile almeno fino a gennaio, giusto per dare il tempo ad Antonio Conte di fare le dovute valutazioni sul suo conto per poi spedirlo eventualmente in prestito.

