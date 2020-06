Mercato – L’Inter accelera per Vertonghen, la Roma si defila

Sono ormai diversi mesi che l’Inter segue le tracce di Jan Vertonghen, difensore molto esperto di proprietà del Tottenham ancora per qualche mese. Il contratto del belga, in scadenza al 30 giugno 2020, verrà presumibilmente esteso per la durata intera della stagione. Ma, nonostante la proposta e la volontà da parte degli Spurs per il rinnovo nei confronti di un calciatore molto importante all’interno dello spogliatoio, il prossimo agosto le loro strade dovrebbero inevitabilmente separarsi.

Secondo quanto ripreso questa mattina sulle pagine di Tuttosport, sul suo cartellino si sarebbe defilata la Roma. Il club giallorosso ha in questo momento altre priorità, come riscattare Smalling o chiedere comunque l’estensione per un altro anno al Manchester United del difensore inglese, Una mossa, questa, che coincide invece con l’accelerata dell’Inter nei confronti del centrale belga degli ultimissimi giorni.

