Mercato – Inter-Vidal, si complica la trattativa con il Barcellona

Non arrivano buone notizie in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato. Come riportato pochi minuti fa da gianlucadimarzio.com, infatti, negli ultimi contatti che il Barcellona ha avuto con l’agente di Arturo Vidal sono emersi segnali negativi. Sostanzialmente, il club bluagrana ha comunicato la propria intenzione nel voler trattenere almeno fino al prossimo giugno il centrocampista cileno.

Sebbene la voglia dell’ex Bayern Monaco di lasciare il Barcellona per riabbracciare l’ex allenatore Antonio Conte sia davvero tanta, vi sono numerosi fattori che ostacolano la buona riuscita dell’operazione. L’Inter, proprio in quella porzione di campo, avrebbe bisogno dell’esperienza e della fisicità di Vidal per trainare un reparto che nelle ultime settimane ha sofferto parecchio le assenze per infortunio di Stefano Sensi e Nicolò Barella. Ma strappare il cileno ai blaugrana in questo momento appare davvero difficile.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!