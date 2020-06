Mercato – Per la difesa spunta il nome di Lucas Verissimo: c’è concorrenza in Italia e all’estero

Classe 1995 e già 84 presenze con la maglia del Santos: il nome nuovo sul mercato per quanto riguarda la difesa arriva direttamente dal Brasile, e parliamo di Lucas Verissimo. Il difensore brasiliano è infatti nel mirino di molte squadre europee e potrebbe essere il colpo a sorpresa della prossima estate.

Come riporta il quotidiano britannico Express infatti si sono mossi per Verissimo club come Chelsea, Inter, Atalanta e Sampdoria. La società blucerchiata è al momento in pole ma sia i nerazzurri che i Blues sono alla finestra. Il prezzo – di circa 10 milioni di euro – non è elevatissimo ma potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Le voci sono state intanto confermato dallo stesso numero uno del Santos Jose Carlos Peres: “Vogliamo vendere Verissimo all’estero perché se lo merita”, ha detto ai microfoni di Os Canalhas.



