Mercato – Occhio a Morelos: Conte lo studia, i Rangers ‘rassegnati alla cessione’

Le copertine sono tutte per le voci sempre più insistenti, soprattutto in Spagna, circa l’interessamento pressante del Barcellona per Lautaro Martinez. Il mercato dell’Inter però, sotto traccia, è molto attivo su più fronti e anche in attacco si registra un certo fermento sul fronte dell’entrate. A prescindere da quel che accadrà con il Toro, la dirigenza nerazzurra è a caccia di rinforzi per un reparto che ha bisogno di un potenziamento e perderà, salvo colpi di scena al momento non previsti, anche Alexis Sanchez.

Olivier Giroud è uno dei nomi più caldi. In scadenza di contratto a fine stagione col Chelsea, il bomber francese aveva sfiorato i nerazzurri a gennaio ed è di nuovo nel mirino come grande occasione a parametro zero. Un calciatore di grande esperienza, al quale si potrebbe affiancare anche un innesto più in prospettiva. Dalla Gran Bretagna arrivano infatti ulteriori conferme circa l’interessamento dell’Inter nei confronti di Alfredo Morelos, attaccante colombiano classe ’96 autore di 29 reti in questa stagione con i Rangers Glasgow di mister Steven Gerrard.

Il portale Goal, ripreso anche da altre testate inglesi, riferisce infatti che il club scozzese si sia ormai rassegnato all’idea di perdere il suo cannoniere nella prossima finestra di mercato e l’Inter su input del tecnico Antonio Conte che lo segue con attenzione da tempo si è messa in corsa. Il prezzo si aggira sui 15 milioni di euro, cifra sicuramente alla portata che infatti ha attirato diverse società: dall’Atletico Madrid al Valencia passando per Siviglia, Leicester, Newcastle, Crystal Palace e Aston Villa.

