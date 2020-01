Napoli, all-in su Politano. Ieri Giuntoli ha incontrato Inter e procuratore: ecco cifre e dettagli

Il forte inserimento del Napoli su Matteo Politano è stato anticipato già da un paio di giorni, ma la giornata di ieri, per il ds partenopeo Cristiano Giuntoli, è stata la più intensa su questo fronte. Gli incontri con la dirigenza dell’Inter hanno portato ad un accordo trovato piuttosto in fretta, sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro (soluzione che piace di più rispetto al prestito con diritto proposto dalla Roma).

Ora, per il Napoli resta da trovare solo l’intesa con il giocatore, che nonostante la grande voglia di Roma non sembra aver chiuso le porte alla soluzione campana. Nel successivo incontro tra Giuntoli e gli agenti di Politano Lippi e Pennacchi, scrive La Gazzetta dello Sport, sono state avanzate domanda ed offerta: i partenopei offrono un contratto da 1,8 milioni a stagione più bonus, il calciatore ne vorrebbe 2,5 a scalare fino ad arrivare a 3 per i prossimi quattro anni e mezzo. Le trattative proseguono, con il nome di Llorente e lo scambio Allan-Vecino che restano di sottofondo.

