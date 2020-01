Politano vede solo giallorosso. No Inter al prestito, proposte due soluzioni alla Roma: i dettagli

La Roma, nonostante lo scambio con Spinazzola sia definitivamente saltato, non è mai uscita dalla testa di Matteo Politano. Ed ora l’esterno italiano, che non intende rimanere ancora all’Inter, vorrebbe trasferirsi proprio in giallorosso, all’interno di una trattativa singola e slegata da altri scambi. Marotta, però, non intende fare un favore alla Roma e al collega Petrachi, col quale ci sono stati non pochi screzi nelle ultime ore.

La volontà dei giallorossi, forti della condizione psicologica e contrattuale dell’ex Sassuolo, sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Marotta, come scrive La Gazzetta dello Sport, propone invece due soluzioni alternative: o un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento di un certo numero di presenze – probabilmente 10 -, o un prestito più lungo, di circa 18 mesi, con obbligo di riscatto, a quel punto, nel 2021.

