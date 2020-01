TS – Radu torna all’Inter: altro prestito o vice Handanovic? Conte ha già un’idea

Dopo una stagione vissuta da protagonista a Genova ed un girone di andata durante questo campionato in cui aveva confermato i progressi, Ionut Radu ed i suoi agenti proprio non se l’aspettavano la mossa del Grifone di riportare a casa l’ex capitano Mattia Perin ormai fuori da ogni progetto sportivo della Juventus. Il rientro dell’ex numero uno al Genoa, più che per motivi tecnici, lo si può infatti spiegare da un punto di vista della leadership che in questo momento serve ad una squadra chiaramente in difficoltà.

Da qui, la scelta da parte del giovane portiere di proprietà dell’Inter – che la scorsa estate lo ha riacquistato per 10 milioni di euro – di tornare a Milano. A quel punto, poi, il club nerazzurro potrebbe decidere se tenerlo in rosa come vice di Handanovic, oppure se spedirlo nuovamente in prestito per sei mesi. Antonio Conte, che è un grande estimatore dell’estremo difensore, ha già le idee sufficientemente chiare: vorrebbe tenerlo in rosa per i prossimi sei mesi ed avere modo di giudicare meglio se confermarlo in squadra anche per la prossima stagione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!