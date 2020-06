Repubblica – Addio Lautaro? Torna di moda il profilo di Anthony Martial

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo. Dopo l’affare Hakimi che sembra sempre più in dirittura d’arrivo, Marotta e Ausilio non si fermano e sono al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva da regalare ad Antonio Conte per la prossima stagione.

Come riporta il quotidiano La Repubblica nell’edizione odierna infatti, per l’attacco i nerazzurri starebbero pensando ad Anthony Martial. L’attaccante del Manchester United è stato uno dei protagonisti della stagione dei Red Devils ed è uno dei profili sondati dall’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez. Il Toro è sempre monitorato dal Barcellona, nonostante la trattativa ora viva un momento di stand-by per le alte richieste da parte della società nerazzurra. Nel caso in cui dunque arrivasse l’affondo decisivo per portare via Lautaro da Milano l’alternativa c’è, ed è Anthony Martial.



