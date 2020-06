Repubblica – Un fondo appoggia il Barcellona nell’acquisto di Lautaro: pronti 111 milioni di euro!

L’unica via per avere Lautaro Martinez consiste ad oggi nel pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro prevista nel contratto dell’argentino. Piero Ausilio è stato chiarissimo a tal riguardo e difficilmente farà sconti dinnanzi all’ennesima proposta al ribasso da parte del Barcellona. Questa mattina, però, la Repubblica ha prospettato sulle proprie pagine uno scenario quasi apocalittico, secondo cui in realtà i blaugrana potrebbero arrivare alla cifra richiesta dai nerazzurri già nel mese di luglio.

Il club catalano, in tal senso, potrebbe essere aiutato dalla ripartenza della Liga il prossimo 11 giugno. Questa data ha rimesso in moto parecchi discorsi economici in casa Barcellona, tra cui la reale possibilità dell’ausilio nei propri confronti da parte di un fondo per operare sul mercato. Si tratta di importanti partner economici che, in attesa che la società blaugrana metta a segno delle cessioni sostanziali per rientrare all’interno dei paletti imposti dal solito fair play finanziario, potrebbero finanziare l’investimento del Toro argentino.

A quel punto, come ribadito più volte, dinnanzi al pagamento totale della clausola l’Inter avrebbe davvero poca voce in capitolo. Nonostante il mercato in Italia verrà aperto presumibilmente dal 1^ settembre fino al 5 di ottobre, in mano al Barcellona resta sempre la possibilità di acquistare Lautaro nei primissimi giorni di luglio depositando il contratto preliminare. Va detto che, come sottolineato sempre sulle colonne de la Repubblica, non è da escludere da qua a poche settimane un ripensamento da parte dalla stessa dirigenza blaugrana o addirittura del calciatore, che a Milano ha sempre ribadito di trovarsi bene sotto ogni punto di vista.

