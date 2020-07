Romano: “L’Inter non vuole esonerare Conte! Nessuna rottura, presto incontro tra le parti”

Antonio Conte non si tocca. Almeno è questa la volontà della dirigenza nerazzurra. Dopo le ultime voci di mercato che vedrebbero il tecnico lontano da Milano, Fabrizio Romano su calciomercato.com fa il punto sul futuro della panchina dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Antonio Conte e l’Inter vivono un momento di confronto. Perché la priorità di tutti è arrivare alla conclusione della stagione nel migliore dei modi, posizione in classifica ed Europa League da tutelare. Ma già al termine del campionato, i vertici dell’Inter si riuniranno con l’allenatore per valutare come proseguire sulla stessa strada senza crepe, fratture e problemi. Senza tensioni, per quanto possibile. Quello che emerge dall’Inter è la forte posizione da parte della proprietà e del presidente Steven Zhang che non intende esonerare Conte e cambiare progetto tecnico per l’ennesima volta: priorità alla conferma e alla stabilità”.

Lo scenario futuro: “Per andare avanti insieme però servirà confrontarsi sugli investimenti sul mercato, dove spendere e quanto, per quale tipo di giocatori. Conte esige un profondo cambiamento della rosa, Zhang vuole trattenerlo alla guida e non valuta l’ipotesi esonero. Dunque, se l’Inter cambiasse allenatore sarebbe solo per volontà di Conte di fare un passo indietro e non tramite un esonero che oggi non è contemplato dai dirigenti. Fin qui non si è arrivati al punto di rottura e lo scenario dell’addio rimane lontano, ma certamente è un momento di discussione e dialogo per capire come programmare l’Inter del futuro. Suning e Conte la vogliono vincente, le modalità per raggiungere i risultati solo il vero punto cardine. Presto l’allenatore e la dirigenza scenderanno nel dettaglio per capire come programmare l’Inter 2020/2021, prima c’è da finire bene il campionato. Con priorità ad andare avanti insieme, Zhang è sicuro che sia la soluzione migliore a meno di divergenze impossibili da superare”.

